Recyclage et récupération automobile: création du Groupe Bégin

Deux entreprises de Saint-Georges, qui font dans le développement durable et le recyclage, se sont réunies sous une même entité pour former le Groupe Bégin.

C’est ainsi que Pièces d’autos Fernand Bégin, qui offre des services de recyclage de véhicules accidentés et de vente de pièces usagées en Beauce depuis 1978, ainsi que Jonction Métaux, une entreprise de récupération de métaux acquise par Pièces d’autos Fernand Bégin en 2013, sont devenues des sociétés du Groupe Bégin.

Du même coup, François Bégin, Sandra Bégin et Olivier Bégin-Cyr deviennent actionnaires de l’entreprise familiale en se joignant aux administrateurs actuels, soit Denys Bégin, France Bégin et Marc Bégin.

« Le temps où nous utilisions le terme "cour à scrap" est révolu. Pièces d’autos Fernand Bégin et Jonction Métaux sont des centres de récupération. La relève de l’entreprise accorde une vive importance à l’aspect vert de ses opérations et souhaite transmettre une vision propre et écologique de ses services à la population en plus d’en faire une véritable mission pour les membres de son équipe », ont indiqué les propriétaires dans le communiqué de presse d'annonce du regroupement.

Le recycleur planifie également investir dans l’automatisation et le numérique dans le but d’optimiser ses processus au quotidien au niveau de ses opérations, principalement. Certaines technologies seront également mises en oeuvre afin de supporter les ventes et les achats. Ce virage technologique permettra à l’entreprise de rester à jour et d’améliorer ses pratiques tout en étant en phase avec son virage vert.