Groupe Sintra devient Groupe Colas Québec 

Six entreprises de construction de la région de Chaudière Appalaches, faisant partie de la famille du groupe Sintra, viennent d'annoncer, par voie de communiqué de presse, qu’elles adopteront désormais le nom commun de Groupe Colas Québec à partir du 1er avril prochain.

Les entreprises en question sont Sintra – Division Est et Construction B.M.L, de Lévis, Ray-Car, de Lotbinière et Béton Saint-Georges, Béton Saint-Éphrem et Béton Saint-Joseph.

Le groupe, spécialisé dans la construction d’infrastructures routières, compte également près de 65 sites de production de matériaux, une quinzaine d’opérations et emploie près de 2 000 personnes partout au Québec.

Le changement se déploiera de façon progressive sur l’ensemble des sites de l’entreprise. Colas va poursuivre ses activités et son développement dans toutes les régions du Québec où ses entités sont présentes. Toutes les équipes, dont celles de Chaudière Appalaches, demeurent en place.

« L’adoption du nom unique de Colas vient solidifier notre appartenance à une marque forte et reconnue. Pour nos clients, cela signifie l’accès à un vaste réseau d’experts ici et ailleurs et aux meilleures pratiques de l’industrie. Pour nos employés et futurs employés, cela représente de nombreuses opportunités de développement à l’intérieur de notre réseau. Nous sommes fiers de cette évolution qui renforce notre impact au Québec », a signalé Michael Flaviano, président-directeur général de Sintra, dans le communiqué d'annonce.