LA MANUFACTURE ST. GEORGE SHOE CO LTD

C'est ainsi qu'on l'appelait et l'écrivait (à l'anglaise) dans les années '30 et '40, comme c'était la coutume à l'époque. La 1re photo nous la montre en 1967, dans ses bonnes années. Elle était située là où s'élève aujourd'hui le Georgesville. La deuxième photo nous la montre à ses débuts, au même endroit, sauf qu'elle fut à l'origine une manufacture de talons. En effet, la 1re usine de chaussures St. Georges Shoe était localisée à l'intersection de la 120e Rue et de la 2e Avenue, édifice où fut plus tard le poste de radio CKRB. Celle de la 2e photo était une usine de talons de chaussures pour dames fondée en 1938 et reconvertie en manufacture de chaussures en 1959. Elle fut agrandie en 1965 pour devenir celle illustrée à la 1re photo, qui date de 1967. Elle fut démolie en 1988 pour faire place à l'hôtel Georgesville.

La 3e photo nous montre le département d'assemblage et la 4e nous montre le département de taillage, toutes deux datent aussi de 1967. C'était la belle époque, où la concurrence des pays asiatiques ne faisait que commencer. Mais on connait la suite: toutes nos industries des secteurs «mous» sont devenues non concurrentielles et ont été contraintes de fermer à cause des bas salaires payés dans ces pays éloignés. On a heureusement réussi à développer d'autres créneaux qui ont pu prendre la place et maintenir notre niveau de vie.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.