Problèmes à la mise bas : quand contacter votre vétérinaire?

La dystocie, c’est-à-dire une complication à la naissance des fœtus, se produit à l’occasion chez les animaux de compagnie. Les causes peuvent provenir de la mère et/ou des fœtus; la conformation anatomique de la mère, l’obésité, la malnutrition, la baisse de calcium sanguin, la taille de la portée et de celle des chiots, etc.