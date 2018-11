LE RESTAURANT DE SINAÏ GILBERT DANS L'OUEST

Il y a 50 ans, le secteur de la 1re avenue dans l'ouest, entre la 19e et la 25e rue, était un pôle commercial important comportant plusieurs magasins, bureaux, épiceries, banque, librairie, restaurant, salle de quilles, salle de billard, médecin, pharmacie, dentiste, poste de taxi, coiffeuses, barbiers, quincaillerie, cordonniers, etc. L'un des plus fréquentés fut le restaurant de Sinaï Gilbert qui ouvrit dans les années '30. On le voit sur la 1re photo, en arrière de son auto et devant son restaurant en 1937. Les 2 photos suivantes nous montrent le même secteur au début des années '40, lors de la parade annuelle de la fête de la Saint-Jean Baptiste. Nouveauté sur ces deux photos par rapport à la première: on a installé sur le devant une enseigne indiquant le nom de ce commerce: «CAFÉ SINAÏ GILBERT bon repas». Dans la vitrine, sont collées sur les vitres des lettres blanches formant les mots LE THÉ SALADA. Plusieurs publicités sont placardées sur le mur du côté gauche: Vogue tabac à cigarettes, Alouette tabac naturel, Buvez Coca-Cola glacé, Buvez Pepsi-Cola il étanche la soif.

Juste à droite du restaurant se trouvait un autre immeuble où on aperçoit un genre de portes de garage sur la façade desquelles était affichée une pancarte au nom de «F. Labbé», pour Florian Labbé. Et plus loin à droite sur la dernière photo, on voit la devanture d'un commerce, le magasin général de M. Philippe Veilleux, à l'endroit où fut plus tard opéré le magasin Poulin et Martin (ce fut le dernier établissement ayant fermé ses portes dans ce secteur il y a seulement quelques années).

En 1958, c'est le gendre de Sinaï, M. Fernand Morin qui prit la relève. Il déménagea toute la bâtisse dans la 24e rue (où c'est devenu un immeuble à appartements) et reconstruisit un tout nouvel immeuble logeant la salle de quilles Morin au sous-sol, le restaurant Chez Fernand au rez-de-chaussée et les bureaux de son frère le dentiste Emmanuel Morin en haut, en plus de loger sa propre famille à l'arrière. Le 16 mars 1966, M. Bruno Poulin se porta acquéreur du restaurant qu'il opéra à cet endroit pendant 10 ans, jusqu'en 1976, date à laquelle il déménagea sur la 1re avenue dans l'est dans un nouveau local, sous le nom de Rôtisserie Saint-Bruno (fermé en 1996).

Incroyable que ce fut un secteur si achalandé il y a 50 ans! Tous ces commerces sont aujourd'hui disparus et c'est devenu une zone résidentielle. Quelle évolution!

Photos du fonds Hélène Morin (petite-fille de Sinaï Gilbert). Texte et recherches de Pierre Morin.