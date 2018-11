La Fête de l'épouvante au Miller Zoo, une Soirée Hollywood à la Cache du Golf pour votre party de bureau et autres suggestions automnales!

J’espère que vous avez été inspiré à mieux connaître votre Beauce grâce à mes suggestions d’activités riches en histoire et en culture du dernier blogue. Maintenant que les couleurs automnales sont bien installées, il est temps de s’amuser en famille dans un décor enchanteur!

MF Aventure/Canot Rabaska Chaudière, Saint-Georges et alentours

Fermez les yeux un instant et imaginez-vous voguant sur la rivière Chaudière au milieu d’un véritable tableau de nature aux couleurs éclatantes… Il y a de quoi rêver! En fait, MF Aventure et Canot Rabaska Chaudière vous offrent cette scène de rêve cet automne. À bord d’une embarcation nautique, des guides professionnels en tourisme d’aventure sauront vous guider lors de votre excursion ou de votre expédition sur les eaux de la rivière qui caractérise notre région.

Woodooliparc, Scott

Est-ce que toute votre famille est prête à vivre une aventure extraordinaire au cœur même de la jungle? Prenez part à l’expédition du Vol 315 au Woodooliparc pour atterrir directement dans l’ère des dinosaures! C’est plus de 100 dinosaures, dont 15 robotisés de grandeur réelle, que vous pourrez observer dans leur habitat naturel, en plus de découvrir l’univers de la paléontologie, la science qui étudie les fossiles des êtres vivants du passé, et de devenir vous-même un paléontologue en herbe! Petits et grands plongeront avec plaisir dans l’imaginaire de cette aventure unique pour créer d’inoubliables souvenirs familiaux. Attention, vous avez jusqu’au 11 novembre pour prendre part à l’expédition! Voyez la nouvelle salle LE SHACK pour votre party du temps des Fêtes!

Crédit photo @CarolineFournier

Miller Zoo, Frampton

Chaque vendredi, samedi et dimanche de cet automne, venez en apprendre davantage sur 150 animaux de plus de 60 espèces différentes qui ont été sauvés par ce centre de réhabilitation de la faune. C’est dans les beaux paysages de notre automne beauceron que vous aurez la chance de parcourir les sentiers de ce jardin zoologique qui abrite un tout nouveau pavillon exotique!

Cette année, vous pouvez vivre pour la première fois l’Halloween en compagnie des animaux du Miller Zoo dans un parcours familial lors de la Fête de l’épouvante les 5,6,12,13,19,20 et 27 octobre puis les 2 et 3 novembre prochain de 18h30 à 23 h! Pssiiiit... Pour les plus courageux d’entre vous, le parcours « À Glacer le sang » aura lieu aux mêmes dates à la Chapelle de Springbrook et son cimetière anglican.

Georgesville, Saint-Georges

Bien entendu que l’automne offre des opportunités de plein air incomparable, mais il faut également savoir ralentir pour relaxer au rythme de cette douce saison. Le Georgesville, situé au centre-ville de Saint-Georges, satisfera toutes vos attentes dans une atmosphère propice à la détente avec ses nouvelles chambres! Faites une halte au restaurant le Point-Virgule pour un déjeuner, un dîner ou un souper dans son nouveau décor!

La Cache du golf, Beauceville

Crédit photo @Sophie Thibault

Envie de vous prélasser dans un hôtel 4 étoiles en plein cœur de la Beauce et situé sur le magnifique Club de golf de Beauceville? La Cache du golf est faite pour vous. Accès au bar, au restaurant, à la terrasse, à la salle d’entraînement et à la piscine extérieure chauffée même pendant l’automne! Le Bistro La Cachette est parfait pour les lunchs d’affaires! Psiiiit… À la recherche d’un party de Noël pour votre entreprise?

Profitez de leur formule clé en main le samedi 24 novembre 2018 à 18 h avec la Soirée Hollywood!

Cabane à Pierre, Frampton

Crédit photo @Genevieve Lesieur

Le temps est toujours à la fête en Beauce et c’est à la Cabane à Pierre que vous vivrez une soirée endiablée! Dans une ambiance chaleureuse, venez déguster un copieux repas pour ensuite chantez et dansez au rythme du folklore québécois en famille, entre amis ou entre collèges. Ce sera une soirée extraordinaire pour vous dans une cabane à sucre au cachet authentique et unique. Pensez à votre party de Noël dès maintenant 😊!

Suivez notre prochain blogue pour découvrir pourquoi la Beauce est géniale pour se procurer des produits uniques!