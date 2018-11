L'ÉPICERIE POULIN ET FRÈRE INC, FERMÉE EN 2016

Pas possible direz-vous, il y a sûrement erreur, ce n'est pas la bonne épicerie. Détrompez-vous, c'est bel et bien la photo de l'épicerie Poulin & Frère inc prise par Rosaire Gamache le 25 septembre 1969. Il s'en est passé des changements à ce commerce depuis ce temps. À l'époque de l'ouverture, en 1967, ils étaient situés au 12675 de la 10e avenue. Ce sont MM Rémi et Marie-Louis Poulin qui démarrèrent cette épicerie. Par la suite, MM Patrick Drouin et Louis-Georges Veilleux prirent la relève. Comme les affaires allaient bien, ils ont pris de l'expansion et sont déménagés au cours des années suivantes sur l'autre coin de rue, là où les gens se souviennent l'avoir vu. Ils se sont affiliés à la chaine Métro. (M. Patrick Drouin est décédé en 2005). Puis, les derniers à l'avoir opéré sont MM Noël Poulin et Gaston Veilleux. Il y a eu deux agrandissements au cours de son histoire, dont la dernière en 2003 alors que l'épicerie a pris une allure plus moderne avec des travaux de rénovations de plus de 600,000$, la superficie étant passée de 4000 à 6800 pieds carrés (2e photo). Cette épicerie, située dans un quartier résidentiel, était toujours achalandée, conviviale, elle était de taille humaine et le service à la clientèle était personnalisé. À la fin, il y avait 38 employés, dont 15 avaient un lien de parenté avec les propriétaires. Celle qui était considérée comme la plus vieille épicerie de Saint-Georges encore en opération a tiré sa révérence au printemps 2016 après presque ½ siècle d'activité. Ce n'est plus qu'un souvenir.

Lorsque cette épicerie a déménagé de coin de rue, c'est M. Jean-Marie Caron qui a acheté l'édifice qu'on voit sur la photo et en a fait «Le P'tit Dépanneur». Ce dépanneur existe encore, mais Jean-Marie Caron est décédé en 2010. Photo Rosaire Gamache, fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.