Fait vécu: L’histoire de Shadow, un Husky de 4 ans

Sur les deux radiographies, il est possible de voir une structure très dense (très blanche) au centre de l’abdomen, soit à l’intérieur du petit intestin. Cette structure, ayant l’apparence d’une roche, cause une obstruction dans son système digestif et provoque les symptômes de Shadow. Deux ans auparavent, Shadow avait subit une chirurgie pour retirer une roche de son estomac! Ayant la fâcheuse manie de creuser des trous et avaler des roches lorsqu’il est à l’extérieur, il semble bien que l’histoire se répéte à nouveau!