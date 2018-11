LE RESTAURANT MONACO DE LA 2e AVENUE

Voici des photos qui vont faire remonter bien des souvenirs aux plus de 60 ans. Ce restaurant d'apparence bien simple fut très populaire dans les années '50 et '60 (photo1, fin des années '50). Il était situé sur la 2e avenue, en face de la 121e rue, à l'époque où cette 2e avenue était la route 23, soit la route nationale Lévis-Jackman, très fréquentée. La plupart allaient au Monaco pour savourer un bon repas, mais beaucoup de jeunes s'y rendaient pour les délicieuses frites, les machines à boules et le juke-box. Peut-être aussi pour les serveuses... Les 2e et 3e photos, prises en 1954, nous montrent l'intérieur avec la grande table superbement montée et prête pour une réception comme il y en avait souvent. Remarquez les prix affichés: sandwich au homard 50c, sandwich western 30c, club sandwich 50c, hot dog 15c, hamburger 20c, asperges sur rôties 50c, sandwich à la salade de poulet 35c et patates frites 15c. La 3e photo nous présente toute l'équipe en service: Paule Drouin, Louisette Rodrigue de Saint-Jean de la Lande, Réjeanne Morissette Bergeron propriétaire et Lorraine Poulin (désolé, il manque un nom).



Sur la 4e photo prise sur le balcon de l'entrée de service dans les années '50: encore du personnel, Henriette Drouin, Lucille Gagné, Laurier Lebreux et la propriétaire Réjeanne Bergeron.



Après Mme Morissette Bergeron, ce restaurant serait passé entre les mains des propriétaires suivants: M. Roland Couture, puis Léo Grenier, Léopold Garneau, et en dernier M. Philippe Roy. Un incendie l'aurait détruit vers 1965-66.

Wow, quel souvenir, c'était un bel endroit très propre et accueillant.

Bon, ça me tenterait de manger une bonne frite au sel et vinaigre...



Photos 1 à 3 de Fonds Claude Loubier. Photo 4 de Diane Fortin. Texte et recherches de Pierre Morin.