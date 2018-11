LA MAISON ANCESTRALE D'OLIVIER POULIN

Voici une maison historique de notre ville: celle d'Olivier Poulin vers 1910-15 (photo 1), dans le secteur de la Station. Édouard Lacroix est parmi les hommes à gauche (le 3e), debout devant cette grande résidence (construite vers 1875) très fréquentée à l'époque. C'est là que M. Lacroix a connu sa future épouse, la belle Anna, fille d'Olivier, qu'il a épousée le 23 mai 1911. Une autre photo (photo 2) nous la montrant dans les mêmes années, au fond, sur la 5e avenue à la Station. À gauche, la résidence de couleur blanche a appartenu au gendre d'Olivier, M. Béloni Poulin (qui avait marié Emma), puis à Mme Clara Morin; elle n'existe plus, ayant dû être démolie pour y passer la 94e Rue allant vers le pont actuel. Et à l'extrême gauche on voit une partie de la maison d'Émile Laflamme qui n'existe plus aussi et qui était voisine de la maison Grondin qui n'apparait pas sur la photo.

Pour aider à reconnaitre cette résidence de M. Olivier Poulin, dont le cachet a été complètement changé, voici une photo (photo 3) récente de la même bâtisse, maintenant recouverte de brique brune (rénovation bien réussie, encore très belle) et logeant le commerce Brico-Art, au coin de la 5e Avenue et de la 94e Rue.

M. Olivier Poulin était un personnage important et respecté. Il a engendré une descendance importante à Saint-Georges. C'est toujours intéressant de savoir de quoi ces gens avaient l'air. Alors voici (photo 4) un portrait de la famille d'Olivier au complet, vers 1905. On devine que c'est celui à la moustache sur la 2e rangée, avec la belle Anna tout juste en avant de lui.

Photos 1, 2 et 4 du fonds Bernard Poulin, arrière-petit-fils d'Olivier Poulin. Texte, recherches et photo 3 de Pierre Morin