Qu’est-ce qui vous motive à cotiser à votre REER ou à votre CELI?

De quelle façon cotisez-vous à votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et à votre compte d’épargne libre d’impôt (CELI)?

- Faites-vous des cotisations régulières tout au long de l’année?

- Cotisez-vous lorsqu’un ami ou un membre de votre famille vous incite à le faire?

- Pensez-vous à le faire seulement lorsque votre conseiller professionnel vous le rappelle?

- Ou encore, tentez-vous de rattraper le temps que vous avez perdu l’année précédente, alors que vous aviez oublié d’investir dans votre REER ou votre CELI ou que vous n’aviez pas utilisé la totalité de vos droits de cotisation?

Peu importe ce qui vous motive à cotiser à votre REER ou à votre CELI, le plus important, c’est que vous fassiez des cotisations régulières. Voici pourquoi :

Les experts en placements s’entendent : le recours aux REER constitue la meilleure stratégie d’épargne pour la plupart des Canadiens

Vos cotisations et tous vos revenus de placement qui s’accumulent dans votre régime sont à l’abri de l’impôt jusqu’à ce que vous commenciez à utiliser cet argent à votre retraite. Ajoutez à cela la déduction fiscale associée aux cotisations et la magie des intérêts composés qui amplifie la croissance du régime, et on comprend facilement pourquoi le REER est un choix judicieux sur le plan financier.

Pour tirer le maximum des économies fiscales immédiates et de la croissance à long terme de votre REER, versez toujours la cotisation maximale chaque année. Pour l’année 2018, la cotisation REER maximale est de 26 230 $ (vos droits de cotisation reposent sur vos revenus de l’année précédente; vous trouverez votre plafond de cotisation sur votre plus récent avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada). L’échéance des cotisations REER pour l’année d’imposition 2018 est le 1er mars 2019.

Si vous avez des droits de cotisation qui n’ont pas été utilisés au cours des années passées, utilisez-les au maximum dès que possible pour optimiser à la longue votre croissance à imposition reportée et faire des économies fiscales supplémentaires. La déduction fiscale associée aux cotisations REER peut être reportée à de futures années d’imposition, ce qui peut se révéler avantageux si vous prévoyez une hausse de vos revenus au cours des prochaines années.

Les CELI sont une excellente façon d’épargner et offrent de la souplesse

Placez votre argent dans un CELI et vous pourrez toujours le retirer au besoin – en tout temps et pour n’importe quelle raison.

Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles d'impôt sur le revenu, mais tous les rendements des placements du CELI sont entièrement libres d’impôt et n’engendrent pas de réduction des crédits d’impôt (tels que le crédit en raison d’âge et le crédit pour TPS), ni de remboursement des prestations du gouvernement fédéral (tels que le Supplément de revenu garanti, la Sécurité de la vieillesse, ou la Prestation fiscale canadienne pour enfants).



La cotisation annuelle maximale au CELI s’élève actuellement à 5 500 $ (6 000 $ en 2019), plus tout montant retiré du CELI durant l’année précédente. Et si vous n’utilisez pas la totalité de vos droits de cotisation, ils s’accumulent année après année. Vous pouvez donc vous rattraper au moment qui vous convient. Soit dit en passant, vos cotisations CELI n’ont pas d’incidence sur vos droits de cotisation REER.

Il va sans dire que des cotisations régulières à votre REER et à votre CELI sont cruciales pour votre avenir financier. Votre conseiller financier peut vous aider à tirer le maximum d’un REER, d’un CELI ou de tout autre élément de votre plan financier global.