Les années les plus lucratives enfin! – Les avantages et les pièges

Vous travaillez fort depuis une vingtaine d’années et, maintenant, vous avez probablement atteint le sommet de votre courbe de rémunération. Ce sont vos années les plus lucratives. Non seulement votre revenu augmente, mais vos finances s’améliorent constamment. C’est maintenant le temps pour vous d’assurer votre avenir financier à long terme et de planifier – même si cela peut paraître encore loin – la retraite de vos rêves, en tirant le meilleur parti de vos années les plus lucratives. Voici quelques conseils qui vous aideront à le faire.

Payez vos dettes

Appliquez une partie de vos « surplus » au remboursement de votre prêt hypothécaire et de vos autres dettes. Qui paye ses dettes s’enrichit !



Investissez dans votre retraite

Dotez-vous d’un portefeuille de placements efficace et affectez une portion de plus en plus grande de votre revenu aux instruments d’épargne-retraite, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). En investissant tôt dans des REER, par exemple, vous maximisez la magie des intérêts composés – et en versant vos cotisations REER maximales chaque année, vous maximisez aussi vos économies fiscales.

À propos d’économies, Statistique Canada a constaté qu’un Canadien sur trois ne se préparait pas financièrement à la retraite*. Si c’est votre cas, le moment est venu d’améliorer votre stratégie d’épargne.

Déterminez vos priorités

Votre revenu n’a jamais été aussi élevé et cela peut vous donner envie de réaliser certains rêves – comme acheter une plus grande maison, un chalet, un nouveau véhicule ou un bateau –, mais prenez garde de trop dépenser maintenant au détriment de votre retraite.

Plutôt que de précipiter les choses et de réaliser tous vos rêves à la fois, déterminez vos priorités et votre budget de façon réaliste pour que vous puissiez atteindre vos objectifs sans compromettre votre avenir.

Soutenez vos enfants – de façon économique

Il est devenu plus difficile de nos jours pour les jeunes de devenir financièrement indépendants. Vous devrez probablement aider vos enfants à payer leurs frais de scolarité ou leur offrir une autre forme de soutien financier, peut-être pendant plusieurs années après la fin de leurs études collégiales ou universitaires, alors qu’ils tenteront de se tailler une place dans leur profession. Un régime enregistré d’épargne-études

(REEE) est un bon outil pour s’attaquer au coût sans cesse croissant des études post-secondaires. Il pourrait également être bon d’investir quelques dollars de chaque paie dans un fonds de « soutien aux enfants ».

Pensez qu’il faudra peut-être aider vos parents

Vous faites partie de la « génération sandwich » et, à ce titre, il se pourrait que vous deviez soutenir non seulement vos enfants, mais aussi vos parents vieillissants. Tenez compte de cette possibilité dans vos décisions budgétaires.

Planifiez votre retraite

Vous avez peut-être l’intention de travailler au-delà de l’âge normal de la retraite ou, comme un nombre croissant de Canadiens, vous envisagez peut-être de prendre une retraite anticipée. Dans un cas comme dans l’autre, assurez-vous de mettre en place un plan qui vous permettra d’être à l’aise financièrement.

Un dernier conseil : Pour tirer le meilleur parti possible de vos années les plus rémunératrices (et de toutes les autres années), adressez-vous à un conseiller professionnel pour déterminer le plan financier qui convient le mieux à votre situation.

* http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/141106/dq141106b-fra.htm