LE MASSAGE : POUR LES AÎNÉS ?

Que ce soit pour n’importe quel traitement avec un professionnel de la santé, la mise en confiance est primordiale. Si vous n’avez pas confiance en la personne qui vous traite, vous n’allez pas être réceptif au traitement et c’est la même chose pour la massothérapie.

Cela dit, la massothérapie chez les aînés procure de nombreux bienfaits. Avec les années, les personnes âgées se sentent de plus en plus seules et le toucher en massothérapie va leur apporter du réconfort. Cela peut même aider certaines personnes à sortir de l’isolement. D’autre part, il est possible de constater une diminution ou un soulagement des douleurs musculaires chroniques ou articulaires causées par l’arthrite et l’arthrose ou par d’autres problématiques chroniques qui persistent depuis longtemps. Enfin, il peut aussi y avoir une amélioration du sommeil, une amélioration sur la circulation sanguine et lymphatique ainsi qu’une diminution du stress, ce qui est bénéfique pour la qualité de vie.

En clinique, je rencontre souvent des gens qui ont la problématique du fameux nerf sciatique. À l’aide de plusieurs techniques un peu plus thérapeutiques et adaptées, j’observe une très bonne diminution de la douleur chez mes clients. Pour ma part, les clients repartent souvent avec un ou deux exercices à faire dans le but de continuer à les aider à la maison. Puisque je détiens aussi le titre de kinésiologue, cela aide comme complément à la massothérapie dans l’optique de donner les meilleurs exercices à faire pour mes clients, et ce, toujours de façon adaptée.

Le massage de détente ou thérapeutique?

Le massage de détente ou suédois est un massage qui amène le client en relaxation profonde. Il permet de relaxer le corps comme l’esprit. On l’utilise souvent pour contrer les effets du stress ou pour les gens qui ont des troubles du sommeil.

Le massage thérapeutique se caractérise par le traitement de points de tensions musculaires et par une combinaison de mobilisations douces. Sachez qu’il est possible de recevoir ce type de soin chez l’aîné. Comme pour tous types de massage, le thérapeute doit d’abord vérifier l’état de santé du client ainsi que la liste de médicaments puisque certains produits peuvent avoir des restrictions. Par la suite, il faudra que le thérapeute adapte son traitement en fonction du patient. Plus une personne vieillit, plus la peau se fragilise et présentera des signes d’affaiblissement musculaires. Cela signifie donc que le temps de récupération est plus long et l’aîné ne pourra pas être traité comme une personne de 20 ans. Finalement, le thérapeute s’assurera du confort du client et lui offrira son soin selon ses attentes.

Informez-vous sur les différents types de massage que votre thérapeute peut offrir afin que le traitement réponde à vos attentes.

Et n’oubliez pas : « Être vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres! »

Pour prendre rendez-vous avec une massothérapeute, contactez-moi au 418 227-1843 poste 204 ou à pavillon@coeur.ca

