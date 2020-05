Pas des modèles, ces garçons!

L’amitié de Corentin et Lucien remonte bien avant l’arrivée des filles modèles, Laura et Marie-Douce. Les PMA, (Philan-Misanthropes Anonymes) est un groupe de quatre garçon composé de Lucien et Corentin, toujours accompagnés par leur deux autres amis pour faire le bien d’une façon maladroite, à la Robin des Bois. Tous y passent, des intimidateurs à ceux qui les protègent, jusqu’à la statue d’un homme raciste devant leur collège. Leur amitié est à toute épreuve, jusqu’à ce que le père très célèbre de Corentin se marie à une Québécoise. Le déménagement est imminent, mais les PMA ont une dernière mission avant le départ du petit brun sur le contient Nord-Américain!

J’aime, j’aime, j’aime!!! Ce hors-série des Filles modèles présente deux des personnages masculins principaux avant l’arrivée de Corentin à Vaudreuil-sur-le-Lac. On en apprend beaucoup plus sur le fonctionnement de l’amitié entre Corentin et Lucien, et ça met en perspective tout ce que nous avons vécus avec Laura et surtout, Marie-Douce, jusqu’à présent.

Leur bromance est touchante, et c’est attristant de constater qu’elle sera ébranlée suite au déménagement de Corentin au Québec. Ça m’a beaucoup plu de comprendre la dynamique installée en France entre les deux amis et surtout, entre Lucien et son père, qui est contrôlant et violent… J’espère qu’au fils des tomes, l’adolescent et sa mère pourront se sortir de ce cycle de la violence causé par un homme négligeant et antipathique.

Merci beaucoup pour ce beau tome, Marie Potvin et merci aux Éditions les Malins pour l’envoi! J’ai hâte de retrouver Laura et Marie-Douce dans leur prochaine aventure!

-Chloé

