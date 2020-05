CES BEAUX PIQUE-NIQUES D'IL Y A 100 ANS

Quoi de plus beau que d'élégantes jeunes filles pique-niquant toutes ensemble sur l'herbe fraiche pendant une belle journée d'été? Bon, vous allez répondre qu'on ne voit pas souvent un tel spectacle chez nous. Pourtant, il y en a eu plusieurs qui ont eu lieu autrefois dans notre ville, comme en témoignent plusieurs photos anciennes. Les quatre premières photos publiées avec ce texte datent de 1909 à 1911 et la dernière est de 1901. Les deux premières furent prises sur l'ile Pozer, selon un article de journal que j'ai trouvé récemment par hasard dans les archives de la Société Historique Sartigan. Cet article (qui ne montre aucune photo) fut publié dans l'Éclaireur du 31 août 1911 et mentionne qu'«un grand pique-nique a eu lieu à Saint-Georges jeudi après-midi sur la grande ile des Pauzer, organisé par Mlles Adianna Rancourt et Alice Drouin». On comprend que c'est l'ile Pozer, d'après l'arrière-plan de la photo 1, qui nous montre des édifices de ce qui était alors le centre-ville. L'article mentionne plusieurs noms pour les invitées: Anaïs Grondin, Adinne (Adrienne?) Fortin, Corinne Thibaudeau, Marie-Ange Boily, Imelda Boily, Irma Rodrigue, Marie-Jeanne Lemay, Marie-Louise Grenier, Jeanne Rancourt, Cécile Ducharme et Claire Leclerc. «Vers 4,30h, elles traversèrent et allèrent veiller chez Mlles Boily...». Le monsieur qu'on aperçoit assis dans l'herbe à gauche sur la 2e photo (de 1911) est Alexandre Jolicoeur. Encore sur la 2e photo, nous avons la chance de connaitre l'identité de quatre jeunes filles: rangée de droite, en partant de l'avant, la 3e est Albertine Poulin, la 4e est Fernande Samson, la 8e est Louise Veilleux et la 9e est Georgé Thibodeau.



Il n'y avait pas que sur l'ile au centre-ville qu'on organisait des pique-niques sur l'herbe. La 3e photo nous en montre un ayant eu lieu en 1910 sur la propriété du Juge Godbout, en face de la résidence du notaire Lavoie, sur la 2e avenue, entre la 123 et la 125e rue. Ce semble être un repas amical regroupant des parents et amis du secteur, d'âges divers. La 4e photo, qui date de 1909, regroupe des hommes et femmes du secteur de Jersey-Mills. Je crains qu'on ne reconnaisse plus grand monde, c'était il y a plus de 100 ans. Et la dernière est plus ancienne encore, elle date de 1901, c'était un pique-nique d'irlandais, à Jersey-Mills en allant vers Saint-Côme, où il y avait une forte concentration de beaucerons d'origine irlandaise. Dans les années 1800, au fil des décennies, il y a eu beaucoup de mixité entre les irlandais et les géorgiens. On possède l'identité d'une quarantaine de personnes sur cette photo, et beaucoup de couples étaient formés d'un(e) irlandais(e) et d'un(e) québécois(e) de souche. Par exemple, les 4e et 5e de la 2e rangée, à gauche, sont Clara Lessard (avec chapeau de paille fleuri) et son époux Frank McNamara.



Il semble que c'était la tradition de tenir de telles fêtes, probablement une occasion de célébrer la belle température de l'été. On n'aurait jamais dû cesser ces belles coutumes. Heureusement, ça existe encore des soupers familiaux en été sur le patio.



Photos 1 du fonds de Cyprienne Morissette. Photos 2, 3 et 4 du fonds Claude Loubier. Photo 5 du fonds Ernest Bélanger. Texte et recherches de Pierre Morin.