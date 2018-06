Les bénévoles à l'honneur au souper anniversaire de la Bibliothèque Madeleine-Doyon

Le mercredi 6 juin dernier, la Bibliothèque Madeleine-Doyon a tenu un souper anniversaire pour souligner l’implication de ses bénévoles.

Lors de cette soirée, les bénévoles fêtés, ceux qui font du bénévolat depuis 5, 10, 15 et 20 ans ont été mentionnés et reconnus. Plus de 50 personnes ont pris part à ce rassemblement au centre des loisirs de Beauceville.