Un dévoilement de programmation rythmé pour le piano urbain

C'est ce jeudi, au coeur d'un centre-ville en pleine revitalisation, que la population de Saint-Georges et des environs est conviée pour le dévoilement de la programmation musicale du piano urbain pour l'été 2018.

Dès 19h, les mélomanes et les curieux sont attendus en abord de la rivière Chaudière pour connaître l'identité des différents artistes établis, ainsi que de la relève, qui feront vibrer la Première avenue tout au long de l'été à pareille heure les jeudis.

L'annonce sera suivie d'un spectacle du Duo Luc & Marie-Jo, qui interpréteront des chansons populaires francophones.

Soulignons que le piano public est accessible à tous, sur la promenade Redmond, de mi-mai à mi-octobre grâce à La Compagnie du Shack, organisme à but non lucratif dont la mission est de contribuer au développement et au rayonnement de la Beauce.