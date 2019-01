Cinéma Centre-ville : 11e saison des Aventuriers Voyageurs

Les Aventuriers Voyageurs sont de retour pour une 11e saison qui débutera dès le 26 janvier au Cinéma Centre-ville de Saint-Georges.



À raison d’un film par mois (les samedis après-midis et les mercredis soirs) jusqu’au printemps 2019, ces films réalisés par des voyageurs du Québec satisferont vos envies d’évasion et de découverte du monde.



Récits au programme

Quatre magnifiques récits de voyage vous seront présentés et vous feront vivre des aventures autour de la planète, comme si vous y étiez.

Vous découvrirez d’abord les mystères des châteaux et des légendes d’Écosse. Ce vaste territoire, parsemé de lochs et de glens verdoyants, laisse entrevoir une nature sauvage, où d’étroits chemins sinueux traversent des montagnes sculptées de crêtes abruptes. L’Écosse possède aussi des archipels aux eaux turquoises et des villages empreints de culture gaélique, ce récit à voir sera présenté le samedi 26 janvier à 15 h 25 et le mercredi 30 janvier à 19 h 25.

Ensuite, vous serez diverti et émerveillé par le film à tendance humoristique sur Barcelone et la Catalogne. D’une beauté exceptionnelle, Barcelone et les joyaux architecturaux de Gaudí vous plongeront dans une ambiance animée et décontractée. Vous visiterez également la région des volcans, la magnifique Costa Brava et ses falaises bordées de villages côtiers ayant inspirés Dalí. Le voyage se terminera au cœur de la nature et des vallées verdoyantes que proposent les splendides Pyrénées espagnoles. Ce film sera présenté le samedi 23 février à 15 h 25 et le mercredi 27 février à 19 h 25.

À la fin du mois de mars, c’est la perle de la Méditerranée qui conquerra votre cœur : la Tunisie. Avec ses 1200 km de littoral qui abritent certaines des plus belles plages de la région, ce pays est d’une diversité surprenante. Médinas, mosquées, désert, ruines romaines et paysages lunaires vous dépayseront à coup sûr. Ce film est le récit d’un coup de foudre inattendu avec un pays dont la richesse de la culture et l’éclat de son soleil n’ont d’égal que la chaleur de son peuple. Les représentations pour ce film se feront le samedi 30 mars à 15 h 25 et le mercredi 3 avril à 19 h 25.

Enfin, la saison hiver-printemps se terminera en beauté avec l’exploration de cinq îles paradisiaques de la Polynésie française, de Tahiti à Bora Bora. Entre montagnes et lagons, le cœur de la culture polynésienne bat au rythme de la musique, des danses et de la fête. Vous nagerez avec des raies, requins et poissons multicolores, dégusterez des plats cuits dans le sable, visiterez une ferme perlière, et vous plongerez dans l’histoire sacrée du peuple polynésien. Le regard tourné vers les gens et leur quotidien, ces familles vous démontreront qu’il est possible de visiter les îles de ce jardin d’Eden sans se ruiner! Ce récit sera présenté le samedi 27 avril à 15 h 25 et le mercredi 1er mai à 19 h 25.

Réservez vos places dès maintenant en achetant votre billet au guichet du Cinéma Centre-ville.

Concours 2018-2019

Pour souligner leur 11e anniversaire, Les Aventuriers Voyageurs feront tirer deux voyages pour deux personnes à New York et en Tunisie.

Pour participer, rendez-vous sur leur site Web : http://www.lesaventuriersvoyageurs.com. Aucun achat requis.

La mission des Aventuriers Voyageurs

Depuis 2008, la compagnie Les Aventuriers Voyageurs propose plusieurs services aux cinéastes et conférenciers passionnés de voyages pour leur permettre de réaliser et présenter leurs films et conférences dans les cinémas, les écoles, les bibliothèques, les municipalités, les résidences de personnes âgées, etc.