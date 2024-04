Éclipse solaire: vos souvenirs de ce moment historique!

Suite à l'éclipse totale du Soleil survenu le 8 avril, EnBeauce.com a fait appel à ses lecteurs pour partager des images de cet événement exceptionnel.

« Quels bons moments pour que tout notre monde soit réuni à l'occasion de cette éclipse solaire. Des moments magiques à partager avec nos trois enfants ainsi que leurs conjoints et conjointes, et nos petits-enfants avec conjoints et conjointes », se souvient Colette Gilbert.

Découvrez ainsi les images et les installations de Colette Gilbert, Pierre Girard et Martin Moisan à l'occasion de ce moment historique.