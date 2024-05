Une campagne de sensibilisation à la protection des pollinisateurs

La Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville (SHEB) lance une campagne de sensibilisation printanière visant à protéger les précieux pollinisateurs, notamment les abeilles, et à rappeler à la population l'urgence d'assurer leur sauvegarde.

Les actions de sensibilisation débuteront dans la semaine du 6 mai et se poursuivront durant tout le mois.

« Dans un monde où la nature est en péril, où le déclin des populations d'abeilles et d'autres pollinisateurs met en danger la biodiversité et notre sécurité alimentaire, la SHEB souhaite sensibiliser la population pour protéger ces acteurs essentiels de notre écosystème », signale Chantal Quirion, responsable des communications de l'organisme, dans le communiqué de presse d'annonce.

L'urgence d'agir

Les abeilles et autres pollinisateurs (comme les oiseaux mouches), ces infatigables ouvriers de la nature, sont confrontées à de nombreux défis, notamment la perte d'habitat, l'utilisation intensive de pesticides et les changements climatiques. Le déclin de leur population est alarmant et demande une action immédiate et concertée.

En mai, la SHEB déploiera sa campagne de sensibilisation, comprenant des suggestions de plantation d'espaces favorables aux pollinisateurs, des actions concrètes que chacun peut faire pour réduire l'utilisation de pesticides, etc. Cette campagne vise à mobiliser la communauté de Beauceville et des environs et encourager chacun à prendre des mesures concrètes pour protéger ces insectes.

« Nous lançons un appel à tous les citoyens de Beauceville et ses environs à se joindre à nous dans cette lutte pour la préservation de la biodiversité. Ensemble, nous pouvons faire une différence. En plantant des fleurs mellifères, en évitant l'utilisation de pesticides nocifs, ou tout simplement en partageant notre message, chaque geste compte », conclut Mme Quirion.

Pour de plus amples informations, on peut communiquer avec la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville, qui a été fondée en 1977, en composant le (418) 774-9212 ou par courriel ([email protected]).