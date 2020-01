Une pièce de théâtre de sensibilisation aux réalités de la diversité sexuelle et de genres

Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) Chaudière-Appalaches présentera à nouveau une pièce de théâtre de sensibilisation dans différentes écoles secondaires de la région.

La pièce titrée À coups de poing sur le cœur est un texte signé Harold Gilbert et mis en scène par Caroline Audet et son assistante Laurie Poulin. Cette nouvelle pièce propose un contenu plus actualisé à la réalité des jeunes. L’introduction aux réalités de la diversité sexuelle par le théâtre est un projet porté par le GRIS depuis 2002. La précédente pièce, Le cri du miroir, a en effet été présentée depuis dans différentes écoles secondaires du territoire à raison d’une année sur deux.

Les six comédiens et comédiennes sont tous originaires de la Beauce. Les présentations se dérouleront entre janvier et avril 2020 pour un total de 20. Bien que réservées aux élèves de secondaire un et deux, la première représentation sera quant à elle ouverte à tous. Au coût de cinq dollars, elle aura lieu le 22 janvier à 19 h 30 à la Polyvalente de Saint-Georges. Plusieurs représentations sont déjà planifiées. Il est toutefois encore possible pour les intéressés de réserver leur représentation offerte gratuitement à tout établissement du territoire.