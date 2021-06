Pas de bal de finissants dans les écoles secondaires du CSSBE

Les écoles secondaires du territoire du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) n'organiseront pas de bals des finissants pour les élèves du cinquième secondaire après le 8 juillet.

« Étant donné que nos écoles seront fermées à compter du 29 juin et que le gouvernement autorise les bals à partir du 8 juillet, aucun bal ne sera organisé par les équipes-écoles. Si des parents désirent se mobiliser pour organiser un événement, il s’agira d’une initiative personnelle », peut-on lire dans une missive adressée aux parents et portant la signature des directions des sept établissements.

Par contre, il y aura quand même des activités spéciales organisées par chaque milieu qui soulignera la réussite et la persévérance scolaire des finissants. Les dirigeants des écoles y travaillent depuis quelques semaines déjà. Voici la liste des activités programmées:

École des Appalaches

Les finissants recevront leur bottin et leur diplôme lors d’une célébration spéciale. La date et le lieu sont à confirmer. Un photographe sera aussi disponible pour des photos des élèves avec leurs parents.

École secondaire Veilleux

Le 18 juin, les finissants se verront offrir une journée spéciale : un dîner préparé que pour eux sera servi. S’en suivront la cérémonie de remise des diplômes et la signature des albums de finissants. Un moment spécial pour leur sortie sera préparé et un photographe et un vidéaste seront sur place pour immortaliser cette journée.

Polyvalente des Abénaquis

Les finissants célébreront leur réussite scolaire au centre récréatif de Saint-Prosper le 23 juin de 19 h à 21 h 30. Ils assisteront à leur remise de diplôme et un photographe sera sur place pour prendre des photos des élèves et de leurs parents.

Polyvalente Bélanger

Le 23 juin, les finissants sont invités à célébrer leur fin de parcours à compter de 11 h. La journée commencera par un cocktail sans alcool et un dîner spécial. Suivra la présentation des finissants avec prise de photo et remise des prix « coco ». Les élèves procéderont au lancer du mortier et la journée sera complétée par une photo avec les familles.

Polyvalente Benoît-Vachon

Le 21 juin, il y aura remise et signature d’albums, dîner gracieusement offert et spectacle humoristique en après-midi.

Une cérémonie sera également organisée le 25 juin en après-midi. Vêtus de leur tenue de soirée, les finissants pourront défiler sur le tapis rouge filmé et prendre leurs photos souvenirs (photographe sur place). Prix et cadeaux les attendent.

Polyvalente Saint-François

Le 18 juin, les finissants sont invités à se présenter à l’école en tenue de soirée. Tapis rouge, photographe, dîner 4 services, signature de bottin et bien plus seront proposés pour cette journée importante. Une cérémonie de remise des diplômes aura lieu et l’école trouvera la façon d’inclure les parents.

Polyvalente de Saint-Georges

Le 18 juin, l’école accueillera les finissants vêtus de leur tenue de soirée sur le tapis rouge. Un dîner leur sera spécialement servi, suivi de leur remise du diplôme et du bottin. D’autres surprises seront au rendez vous et un photographe sera sur place pour immortaliser ce moment. La cérémonie sera filmée et mise en ligne pour les parents.

Avec la collaboration de François Provost.