Un feu de résidence en cours à Saint-Georges

Un feu s'est déclaré vers 11h15 à la résidence 11345 près du coin de la 3e avenue et de la 114e rue, à Saint-Georges. Plus d’une quinzaine de pompiers sont sur place et quatre camions s’y trouvent. On ne distingue aucune flamme, il n'y a que de la fumée visible. Les policiers ont pu confirmer qu'il n'y a aucun blessé. Les propriétaires ne semblaient pas être sur les lieux.

Mise à jour 12:05 :

Une bonne partie du centre-ville est privée d'électricité, ce qui a engendré du trafic sur le boulevard Lacroix.