La SQ intervient sur deux vols et un accident causé par la drogue au volant

Dans la dernière semaine, deux vols ont été perpétrés et un accident de la route a mené à une arrestation d’un homme pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, selon le rapport hebdomadaire régional de la Sûreté du Québec.

Le 1er février, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l’arrestation d’un homme de 26 ans de La Guadeloupe pour un vol à l’étalage. L’évènement a eu lieu dans un commerce de la municipalité. Il serait entré avec un sac vide et aurait commencé à le remplir de diverses victuailles et serait parti sans payer. Le suspect a été interrogé par les policiers et a été libéré par une promesse de comparaître.

Dans la même journée, des policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan ont ouvert un dossier pour le vol d’une souffleuse à neige à usage résidentiel. C’est à Saint-Éphrem sur la route 108 que le délit a été commis. Une enquête est présentement en cour.

Conduite avec les capacités affaiblies par la drogue

Le 4 février vers 9 h, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont été appelés pour intervenir lors d’une collision matériel sur la route 108 à Saint-Alfred. L’un des conducteurs a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Il aurait été impliqué dans une sortie de route quelques instants auparavant sur la route Fraser à Beauceville.

Le suspect de 52 ans de Saint-Georges a refusé de se soumettre à l’évaluation de l’agent évaluateur en reconnaissance de drogue. Son permis a été suspendu sur-le-champ pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.