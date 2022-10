Cinq arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Les policiers de la Sûreté du Québec en Beauce ont fait quatre arrestations sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan et une sur le territoire de la MRC Beauce-Centre en raison de conduite avec les capacités affaiblies.

Le 19 octobre, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté sur la 8e avenue, près de la 135e rue à Saint-Georges, un homme âgé de 64 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblit par l’alcool. Il a fourni un taux de plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une durée de 90 jours.

Le 21 octobre, ils ont intercepté et arrêté sur la 2e avenue, intersection 117e rue à Saint-Georges, une femme de 30 ans de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par les drogues. Un agent évaluateur en dépistage de drogues lui a fait subir les tests. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le 22 octobre, les policiers sont intervenus sur la route 204 à Saint-Martin, pour un citoyen de l’endroit, endormi dans son véhicule en bordure de route. L’homme était en capacités affaiblies par l’alcool. Il a été arrêté et il a fourni un taux d’alcoolémie de plus de 2 fois la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Le même soir, lors d’un contrôle routier pour l’alcool sur la 1er Avenue, intersection 112e rue à Saint-Georges, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont arrêté un homme de 32 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un agent évaluateur en dépistage des drogues lui a fait subir les tests. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. De plus, une accusation de possession de méthamphétamines sera portée contre lui.

Vers 1 h, ils ont intercepté un automobiliste de 25 ans sur la route Fraser à Beauceville, pour une vérification. Le conducteur, un résident de Beauceville, a été arrêté pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un échantillon de plus de 1 fois et demie la limite permise par la loi. Il comparaîtra ultérieurement au Palais de justice de Saint-Joseph.

Enquête

Le 22 octobre, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont ouvert une enquête pour des méfaits concernant trois véhicules automobiles qui ont été vandalisés : des pare-brise et des vitres arrière ont été fracassés dans le secteur de Saint-Georges-Ouest. Il n’y a eu aucune arrestation jusqu’à maintenant. Une enquête est en cours.