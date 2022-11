Saint-Lambert-de-Lauzon: clou dissimulé dans un emballage de bonbon

La Sûreté du Québec, poste de la MRC Nouvelle-Beauce, fait un appel à la prudence pour la population de la région de Saint-Lambert-de-Lauzon à la suite de la découverte d’un clou, dissimulé dans un emballage de bonbon recueilli le soir de l’Halloween.

Heureusement personne n’a été blessé, signale le corps policier, mais les parents de la région devraient rapidement, comme il est recommandé chaque année, prendre quelques instants afin de vérifier les bonbons recueillis par leurs enfants avant de les laisser en consommer.

« Pour le moment, un seul évènement du genre nous a été rapporté et dans ce dernier cas, nous n’avons pas encore été en mesure d’identifier l’endroit exact où le bonbon a été recueilli. On peut tout de même cibler les rues Des Gouverneurs, Jogue, des Explorateurs et Radisson comme faisant partie des rues ayant été visitées par le jeune enfant », a indiqué la SQ dans son communiqué émis cet après-midi.

Si vous avez des informations ou croyez avoir été victime de ce même stratagème, prière de communiquer immédiatement avec la Sûreté du Québec.