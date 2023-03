Incendie dans une ferme porcine de Saint-Elzéar

Plusieurs services de sécurité incendie de la Nouvelle-Beauce sont intervenus pour un incendie dans un bâtiment agricole ce samedi matin vers 9 h, sur le rang bas Saint-Thomas à Saint-Elzéar.

À l'entrée de l'appel, c'est Saint-Elzéar qui a été demandé en général, ainsi qu'une équipe de Sainte-Marie et une autre de Saint-Bernard.

« On a réussi a envoyé deux équipes en attaque offensive pour attaque le feu de l'intérieur. Mais les conditions se dégradaient rapidement alors on a retiré les équipes. Puis on a pu attaquer de l'extérieur en faisant des trous dans le toit », a expliqué Christian Provencher, chef du service de sécurité incendie de Saint-Elzéar, en entrevue téléphonique d'EnBeauce.com.

Finalement, Sainte-Marie et Scott ont été demandés en général. Il y avait donc une soixantaine de pompiers au plus gros de l'intervention. Une pelle mécanique a finalement coupé le bâtiment en deux pour limiter la propagation.

« Le feu était pris dans une extrémité du bâtiment. C'était un complexe porcin et quelques animaux vont devoir être euthanasiés malheureusement. Une grande partie a quand même été sauvée ! »

Les derniers pompiers sont repartis vers 14 h.

« Ça a été un gros travail d'équipe. Je suis vraiment fier du travail qui a été fait par tous les pompiers qui étaient là. On a sauvé une grosse partie du bâtiment », a souligné Christian Provencher.