La Guadeloupe victime d'une cyberattaque

La Municipalité de La Guadeloupe a subi une cyberattaque le 23 avril. L’ensemble des systèmes informatiques ont alors été déconnectés et des experts en informatique et en cybersécurité ont immédiatement été contactés.

La prise en charge rapide et efficace de la menace a assurément permis de minimiser les dommages, en appliquant les protocoles de sécurité maximale.

Actuellement, les analystes spécialisés investiguent sur l’incident et les impacts sur les données contenues dans les serveurs informatiques, notamment sur les renseignements personnels s’y trouvant.

« Pour le moment, il est encore trop tôt pour confirmer quelle est la nature des données touchées. Les analyses sont en cours. La Municipalité est accompagnée par une équipe multidisciplinaire, dont des spécialistes en cybersécurité et des avocats afin de diminuer au maximum les risques découlant de la situation et s’assurer de la conformité aux exigences de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels », a précisé Vanessa Roy, mairesse de la municipalité.

Tous les moyens raisonnables sont pris afin de rétablir le plus rapidement possible et de manière sécuritaire les systèmes informatiques et les outils de travail pour les employés municipaux.

En guise de prévention, la municipalité rappelle aux citoyens de toujours demeurer vigilants dans l’utilisation de l’informatique. Les citoyens qui ont des questionnements peuvent communiquer avec Mélissa Domingue, adjointe administrative, au 418 459-3342, poste 225.

Dans l’intervalle, le bureau municipal demeure ouvert selon l’horaire habituel, mais les services municipaux sont limités. La situation devrait être rétablie au cours de la semaine prochaine et dès que possible, un avis sera diffusé pour en informer la population.