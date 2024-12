Incendie à Saint-Georges: l'identité de la victime dévoilée

Le corps de la personne retrouvée dans les décombres de la résidence détruite par les flammes le vendredi 15 novembre à Saint-Georges est celui de Michel Lagueux, 58 ans de Saint-Gédéon-de-Beauce.

Une investigation est en cours afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant le décès par le coroner Me Donald Nicole.

Rappelons que la résidence de la 120e rue avant été déclaré en fin d’après-midi. L’intervention des pompiers s’était déroulée dans des conditions particulièrement difficiles, le bâtiment étant déjà totalement embrasé à leur arrivée. Des témoins avaient signalé une forte explosion avant l’incendie, laissant supposer la présence de matières inflammables sur place.