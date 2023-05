Don de près de 9 000$ à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan

La Maison des jeunes Beauce-Sartigan salue le don de 8 770$ offert par la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec. L'institut installée à Saint-Georges l'a confié par la voie d'un communiqué de presse, en montrant notamment l'étendu de certains achats qu'a permis cette charité.

Grâce au marchand propriétaire Canadian Tire de Saint-Georges, M. Léopold Fontaine, l'organisme jeunesse a bénéficié de l’appui de la Fondation Bon départ du Québec. L'appui est issue du programme Dons aux organismes de bienfaisance, créé afin de venir en aide à des organismes de bienfaisance des communautés des 100 magasins Canadian Tire du Québec.

Le don de 8 770$ en matériel, principalement des équipements de cuisine ainsi que des tables de jeux, pourra permettre d’offrir un milieu de vie invitant et sécuritaire pour les adolescents qui fréquentent l'organisme.

De plus, en équipant convenablement la cuisine, les gens visés vont en bénéficier, via des ateliers culinaires. Ce sera également accessible à la communauté, en réalisant davantage de cuisines collectives et en redonnant aux personnes dans le besoin, par le biais de dépannages alimentaires.

« C’est avec beaucoup de reconnaissance que les jeunes de la Maison des jeunes se joignent à moi pour remercier chaleureusement la fondation Bon départ ainsi que notre marchand propriétaire M. Léopold Fontaine pour ce généreux don! » Marie-Pier Allen, gestionnaire de projets.

Cette maison est un lieu de rencontre animé pour les groupes de 12 à 17 ans. La clientèle qui fréquente l'organisme le fait de façon volontaire, dans l’attente d’une saine relation avec des adultes significatifs de leur milieu.

En bref, il s'agit là d'une initiative rendant possible les objectifs d'une organisation de la sorte. Que ce soit pour enrichir, encourager ou prévenir l'activité des générations de l'avenir, la Maison des jeunes Beauce-Sartigan a pu se procurer beaucoup d'équipement, grâce à ce don.