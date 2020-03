Beauceville maintient les activités régulières dans ses installations

À la suite de l'annonce ce matin de la série de mesures pour ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus au Québec, la Ville de Beauceville maintient les activités régulières qui ont lieu dans ses installations (aréna, piscine, bibliothèque) sauf les tournois de hockey dont celui de ce week-end de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS).

Tel est le sens d'un communiqué de presse émis en fin de journée par l'administration municipale beaucevilloise qui signale appuyer les mesures décrétées par le Premier Ministre tout en demandant la collaboration de sa population de suivre les directives gouvernementales.

« Nous invitons les utilisateurs de l’aréna à se renseigner régulièrement auprès de leurs responsables de ligues ou d’équipes. Nous demandons aussi aux organismes du milieu de respecter ces directives et de ne pas tenir de rassemblement ni d’événements si ceux-ci ne sont pas nécessaires », peut-on lire dans le communiqué envoyé aux médias régionaux.

« Nous communiquerons les informations et directives en temps requis à notre population via notre réseau de communication habituel. J’invite toutefois les gens à demeurer informés en suivant l’actualité et les informations de leurs propres réseaux (écoles, employeurs…) », a précisé le maire François Veilleux.