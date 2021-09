Inauguration du parc Excavation Jean-Marc Quirion et Fils et d’une sculpture d’art public

C’est hier en fin de journée que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a inauguré le nouveau parc Excavation Jean-Marc Quirion et Fils et procédé au dévoilement d'une sculpture d’art public.

D’une hauteur de 10 pieds, l’oeuvre a été réalisée par les artistes Paul Duval et Philippe Pallafray. Intitulée Le cycle de la vie, elle célèbre les 60 ans du groupe Canam qui est un partenaire majeur pour la réalisation de cette sculpture en acier.

C’est dans le cadre du projet « Les Arts de la rue » que cette initiative a pu voir le jour. « La culture témoigne de la vie de nos communautés. Elle ouvre une fenêtre sur l’univers artistique de nos créateurs en plus d’embellir nos milieux de vie. Nous sommes très heureux d’avoir contribué au projet Les Arts de la rue et levons notre chapeau aux artistes! », a commenté la vice-présidente Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion, Johanne Hinse, qui est partenaire dans l'aventure.

Pour sa part, le préfet de la MRC de Beauce-Sartigan, Normand Roy, a rappelé que « la réalisation d’oeuvre d’art publique est une merveilleuse idée pour faciliter l’accès à la culture et embellir nos municipalités. En faisant appel à des artistes du territoire, nous permettons aux citoyens de mieux comprendre leur travail et de reconnaître leur talent. »

L'ensemble du projet s'inscrivait dans une volonté de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce d’améliorer l'apparence visuelle de l’entrée Sud du village.

La sculpture a demandé des déboursés totaux de 56 500 $ assurés par le Groupe Canam (42 000 $), la municipalité (10 000 $) et l’entente de développement culturel grâce à un partenariat avec la MRC Beauce Sartigan, le gouvernement du Québec et Cogeco (4 500 $).

Par ailleurs, le coût pour l’aménagement du parc Excavation Jean-Marc Quirion et Fils s'élève à 24 300 $. Le Fonds de développement des parcs éoliens de Saint-Robert et du Granit, Groupe Canam, Jean-Marc Quirion, Marie-Claire Tanguay, Benoit Fortin et Marie-Berthe Quirion ont été partenaires dans sa réalisation.