La Municipalité d’Adstock dépasse le cap des 3 000 résidents

La population de la Municipalité d’Adstock se chiffre maintenant à 3 008 résidents, soit 139 de plus qu’en 2021.

C'est du moins que qu'indique la Gazette officielle du Québec qui a publié récemment les données en lien avec le décret de population pour l’année 2022.

Cette augmentation s’explique par la planification stratégique de la Municipalité et le travail assidu réalisé par les élus, l’équipe municipale et les partenaires comme les organismes et les entrepreneurs de la communauté, indique le maire d’Adstock, Pascal Binet, dans un communiqué de presse.

« Cette croissance est soutenue depuis plus de cinq ans et s’est bien installée. Nous sommes bien fiers de voir que les objectifs et les moyens que nous nous étions donnés en 2015, comme celui d’atteindre les 3000 habitants, portent ses fruits. La priorisation des axes en matière industriel, agroalimentaire et récréotouristique constitue le cœur du développement d’Adstock. Cela nous confirme que c’était la voie à emprunter », signale le maire Binet.

Toujours selon le premier magistrat, il reste du travail à faire comme le déploiement de la haute vitesse Internet, l’amélioration du réseau routier et des infrastructures municipales mais aussi des enjeux qui préoccupent les élus comme l’environnement, le respect de l’autonomie et des particularités locales de nos milieux, la rétention de la main-d’œuvre et la consolidation des différents secteurs de la Municipalité. « C’est avec une vision claire, en consultant la population et en identifiant des actions et des moyens que nous pouvons faire avancer les différentes communautés », a-t-il conclu

Ces données ne tiennent pas toutefois pas compte du nombre de villégiateurs et de saisonniers, mais ils représenteraient plus de 1500 personnes, selon les autorités municipales, alors que l'on estime qu’avec la réalisation du Domaine Escapad, ce nombre sera certainement à la hausse au courant des prochaines années.

Les données de population décrétées par le gouvernement sont la référence pour l’application des lois et des règlements ainsi que pour la gestion des programmes gouvernementaux. Pour suivre l’évolution de la population aux fins de démographie, les données statistiques, suite au dernier recensement, seront analysées pour tirer d’autres conclusions.