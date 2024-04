Grève des loisirs : la Ville de Saint-Georges s'organise pour la saison estivale

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce vendredi 26 avril, les activités et équipements qui resteront accessibles durant l'été, malgré la grève du Service des loisirs et de la culture.

La municipalité a également reconnu qu'il sera difficile d'offrir les services habituels, en raison des travaux d'entretien à réaliser dans les parcs et dans les équipements sportifs.

Camp de jour

Pour le Camp de jour, le service sera offert sur les sites du centre sportif Lacroix-Dutil et au parc des Sept-Chutes. Le parc Caron sera quant à lui inaccessible en raison des travaux réalisés par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Pour le nombre de place disponible, la Ville informe qu'il sera semblable à l'année dernière et l'accès aux bâtiments demeurera possible.

Évasion jeunesse

Le programme Évasion jeunesse ne sera pas offert lors de la saison estivale 2024 puisqu’il ne sera pas possible d’entretenir les lieux pendant la grève.

Cours de natation

Si cette activité ne compte pour le moment pas d'inscription, la Ville a ajouté réfléchir à une possible offre aquatique, dans le cas où la demande serait présente.

« Le conseil municipal, considérant les enjeux et impacts financiers présents et à venir sur l’ensemble de sa structure salariale, demande la collaboration et la compréhension de tous les citoyens », peut-on lire en fin de communiqué.