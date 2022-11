Ferez-vous des achats lors du Vendredi fou et du Cyber lundi ?

Ce vendredi, ce sera le traditionnel Vendredi fou, le moment où les commerçants font chuter leurs prix afin d’attirer le consommateur à acheter. Il y a depuis quelques années le Cyber lundi qui concerne les achats en ligne également.

Le Vendredi fou est connu aussi sous le nom du Black friday, Super Vendredi, Vendredi Dingue, Vendredi Noir, Méga-Solde d’avant Noël ou Méga-Solde de novembre. Cet évènement provient des États-Unis, mais s’est étendu au Canada avec le temps.

Le Cyber lundi est plus récent et a été créé par les détaillants afin d’encourager les gens à faire leurs achats en ligne. Le but est de permettre aux plus petits commerces en ligne de faire concurrence aux grandes chaînes.

L’équipe d’EnBeauce.com se demande si vous allez profiter de ces deux jours pour y faire des emplettes.

Pour certains, il est hors de question de manquer cette opportunité de trouver les meilleurs prix. Pour d’autres, c’est l’occasion parfaite pour dénicher les cadeaux de Noël en avance. Tandis qu’avec l’inflation importante, certains n’auront pas les moyens, d’acheter quoi que ce soit. Et finalement, d’autres préféreront peut-être attendre que ces deux jours populaires passent avant d’effectuer leurs achats.

Répondez à notre question de la semaine!