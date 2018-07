500 000 $ pour la construction d'un centre des loisirs à St-Zacharie

Le gouvernement du Québec poursuit sa mission pour ce qui est de l'amélioration des infrastructures sportives en accordant une aide financière pouvant atteindre 500 000 $ à la municipalité de Saint-Zacharie. Celle-ci utilisera ces fonds afin de construire un centre municipal des loisirs, un projet dont la concrétisation tient à coeur aux Zacharois.

C'est le député de Beauce-Sud, Paul Busque, qui a annoncé cette nouvelle attendue au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

Cet investissement important s'inscrit dans une série d'autres projets, dont celui de la réfection du pavillon principal du Club de golf de Saint-Georges. Cette subvention est accordée dans le cadre de la quatrième phase du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, puisée dans le Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Dans tout le Québec, ce seront 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise à niveau qui verront le jour en raison d'un investissement gouvernemental de plus de 158 millions de dollars. Tous ces projets se conforment aux normes et aux règles du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

Pour aider à la réalisation des projets qu'il a choisis, le gouvernement du Québec offre une participation financière de 50 % du coût total. Dans le cas du centre des loisirs municipal de Saint-Zacharie, le coût du projet est estimé à un peu plus d'un million de dollars.

« Je me réjouis d'annoncer ce matin que les gens de la municipalité de Saint-Zacharie pourront eux aussi profiter des investissements provenant de ce programme pour construire un centre municipal des loisirs », a affirmé le député de Beauce-Sud, Paul Busque, lors de son allocution.

Vitesse grand V pour compléter l'offre de services

C'est lors de l'inauguration du stade municipal et du terrain de jeux de la municipalité, en juillet 2017, que le député de Beauce-Sud a eu vent du projet de centre des loisirs municipal. À compter d'aujourd'hui, la mise sur pied de la nouvelle infrastructure devrait prendre deux ans au maximum. Entre les pourparlers et l'annonce, la municipalité a eu un mois pour se préparer.

« C'est vraiment une bonne nouvelle pour Saint-Zacharie. Ça va vraiment compléter l'offre en loisirs et en sports dans notre municipalité. [...] Il y a plus de travail à faire qu'il y en a de fait. Il va vraiment falloir faire une bonne planification, analyser tous les besoins [...] », a déclaré le maire de la municipalité de Saint-Zacharie, Joey Cloutier.

Les citoyens de la municipalité pourront donner leur avis lors d'une consultation publique. L'idée est que le conseil municipal ait un portrait clair des besoins auxquels devra répondre le nouveau bâtiment. L'ancien, qui est désuet, a été construit en 1961 ; il a donc près de 60 ans. Le conseil municipal veut que le nouveau dure aussi longtemps, sinon davantage.

Selon un conseiller municipal présent dans l'assistance, « c'était un projet à finir ». Le bâtiment actuel est attenant au nouveau stade municipal ; puisqu'il s'agit d'une ancienne OTJ, il ne comble pas les besoins en matière de sports et de loisirs.

On ne sait encore ce qu'il adviendra du vieux bâtiment, mais il sera peut-être détruit ou à tout le moins déménagé. La solution la plus utile et la moins coûteuse sera envisagée. Le centre municipal des loisirs sera plus sécuritaire et conforme aux normes actuelles. Notamment, il contiendra des douches, des vestiaires et une salle multisports, peut-être aussi un abri pour la surfaceuse.