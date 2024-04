Un budget «dépensier», estime le député fédéral Richard Lehoux

Voir la galerie de photos

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, qualifie de «dépensier » le budget déposé hier par la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

C'est ce qu'il déclaré ce matin en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

« J'avais espéré qu'on resserre un peu les dépenses Mais au contraire, on a encore une fois un budget déficitaire. [...] Justin Trudeau répète sans cesse qu’il est là pour la classe moyenne. Je regrette, mais cette classe-là sait que tout mettre sur la carte de crédit n’est aucunement la solution », peste-t-il.

Le député note également que le Canada dépensera 54,1 milliards de dollars pour assurer le service de la dette. Cela constitue plus d’argent que ce que le gouvernent envoie aux provinces pour les soins de santé, signale-t-il.

En matière d’agriculture, M. Lehoux dénonce le peu d’amélioration octroyée à ce dernier dans le nouveau budget alors qu’il s’agit d’un portefeuille touchant toute la population. Il y voit là une nouvelle preuve que le gouvernement Trudeau fait fi de ceux qui remplissent le garde-manger des Canadiens.

Pour les dossiers qui touchent particulièrement la Beauce et les régions, aucune action concrète n'est incluse dans le budget pour améliorer la couverture cellulaire en zone rurale. Un enjeu qui, à ses yeux, est capital dans un Canada moderne. « À tous les mois, lorsque je suis dans la circonscription, j’entends des histoires d’horreur de personnes passant près de mourir car elles sont incapables de contacter les services d’urgence, faute d’un réseau cellulaire adéquat en Beauce. Je ne sais plus combien de fois je me suis levé en Chambre pour dénoncer la situation », a fait remarquer l'élu.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député de Beauce, Richard Lehoux.