Québec et Ottawa investissent 157 000 $ à Sainte-Clotilde

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François‑Philippe Champagne, et le député de Beauce‑Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, M. Paul Busque, annoncent un investissement de près de 157 000 dollars, dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, pour le prolongement du réseau d'égout sanitaire sur la route 271 et sur l'avenue des Entreprises à Sainte‑Clotilde‑de‑Beauce.

Le gouvernement du Canada consacrera 94 500 dollars à la réalisation de ce projet alors que le gouvernement du Québec accordera une aide financière de 62 370 dollars. La municipalité complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant 189 000 dollars.

« Nous sommes engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes. Le projet à Sainte‑Clotilde‑de‑Beauce s'ajoute aux autres importants travaux que nous soutenons dans la région de la Chaudière-Appalaches pour aider à protéger l'environnement et maintenir nos collectivités en santé », affirme le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François‑Philippe Champagne

Pour ce qui est de Paul Busque, le député de Beauce-Sud, il soutient que « le gouvernement du Québec investit dans toutes les régions en offrant notamment un soutien aux municipalités dans la concrétisation de leurs projets d'infrastructures publiques. Localement, ces investissements génèrent des retombées importantes, contribuant ainsi au développement et à la vitalité de nos régions ainsi qu'à la qualité de vie des citoyens ».

Le maire de la municipalité, Gérald Bernier, exprime sa reconnaissance envers les gouvernements du Québec et du Canada.

« Au nom des élus de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce et en mon nom personnel, j'aimerais exprimer ma gratitude envers les gouvernements du Canada et du Québec pour l'octroi de cette aide financière qui nous permettra d'accomplir un projet que nous tenions à réaliser depuis quelques années. En effet, cette subvention servira à prolonger notre réseau d'égout afin de desservir un plus grand nombre de citoyens dans le respect des normes environnementales, qui sont toujours au cœur des préoccupations des élus de notre municipalité », de dire le maire.

En bref

Rappelons que grâce à son taux d'aide de base de 83 %, le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées permet aux municipalités de réaliser des investissements de près de 800 millions de dollars. Le fonds comporte une enveloppe d'aide financière de 363,8 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars pour la période de 2016 à 2018.



Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De cette somme, 26,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.



Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.