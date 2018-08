Le Centre d'études collégiales de Ste-Marie reçoit 430 000 $

Pour permettre au Centre d'études collégiales (CEC) de Sainte-Marie de poursuivre son développement et de répondre à une demande toujours croissante de son effectif étudiant, un montant de plus de 430 000 $ lui est alloué. Cette aide financière servira à acquitter des frais de location, à louer de nouveaux locaux et à acheter du mobilier et de l'équipement.

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David.

Une aide financière d'un peu plus de 180 000 $ permettra au CEC d'acquitter les frais de location et d'améliorations locatives du deuxième étage du Centre pour l'année 2017-2018, incluant une rétroactivité pour 2015-2016. Un montant additionnel de plus de 177 000 $ rendra possible la location de nouveaux locaux temporaires sur la route Cameron, et ce, jusqu'en 2020-2021.

Finalement, une allocation particulière de plus de 75 000 $ permettra l'achat de mobilier et d'équipement pour l'utilisation des locaux temporaires nécessaires à l'accroissement de l'offre dans les programmes préuniversitaires ainsi qu'à l'implantation du programme d'études Techniques de comptabilité et de gestion.

« Le succès et le rayonnement du Cégep Beauce-Appalaches et de son Centre d'études collégiales de Sainte-Marie sont importants pour la région de la Beauce. Ce sont à la fois des moteurs économiques et des carrefours du savoir, comme tous les établissements d'enseignement supérieur de la province. C'est pourquoi notre gouvernement n'hésite pas à investir dans leurs installations et leurs infrastructures », a affirmé Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Pour sa part, Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, a déclaré ceci : « Je suis convaincue que ces investissements auront des bénéfices importants non seulement pour les étudiants, mais aussi pour la région de la Beauce. »