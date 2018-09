Le PDZA des Etchemins prend forme et s'ouvre aux citoyens

Le comité technique du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Etchemins dépose publiquement son rapport d’étape après plus de sept mois de travail et de consultations auprès des élus, des acteurs du milieu ainsi que des citoyens. Celui-ci entend suivre son échéancier de réalisation jusqu’en janvier 2019.

Le rapport d’étape comprend le portrait détaillé de l’agriculture et de l’agroforesterie des Etchemins ainsi que le diagnostic, lequel identifie les forces et les faiblesses du territoire. Ce rapport permettra de poursuivre les actions de concertation auprès des élus et de la population.

La chargée de projet, Jessica Leclerc, organisera prochainement un forum de réflexion sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroforesterie dans Les Etchemins afin d’identifier les actions qui sauront répondre aux enjeux prioritaires entourant l’agriculture et l’agroforesterie. Ce forum sera l’occasion pour la population de s’exprimer et de contribuer à l’avenir de l’agriculture et de l’agroforesterie dans un esprit de cohabitation harmonieuse avec l’ensemble de la population.

Les citoyens intéressés au PDZA sont invités à participer jusqu’au 24 septembre à un exercice de réflexion en ligne, d’une durée approximative de 30 minutes, et de s’inscrire, s’ils le souhaitent, au forum à venir. Le lien pour accéder au rapport d’étape et au sondage de réflexion est sur le site Internet de la MRC des Etchemins, dans la section intitulée « Plan de développement de la zone agricole (PDZA) ».