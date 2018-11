Une photo inédite de la tornade qui a frappé St-Julien

Le jeudi 30 août dernier, une tornade a frappé la municipalité de St-Julien près de Disraéli, vers 14h, dans Chaudière-Appalaches. Ce qui a bien été confirmé par Environnement Canada.

La tornade a causé de nombreux dégâts : plusieurs arbres ont été cassés ou déracinés et de nombreux bâtiments détruits.

Il y a quelques jours, les équipes d'Hydro-Québec en provenance de Québec et de Trois-Rivières travaillaient toujours à rétablir l'électricité dans plusieurs quartiers. Le courant est maintenant rétabli.

Des travaux ont également été faits pour nettoyer les routes secondaires où des arbres bloquaient le passage après s'être effondrés au milieu de la route.

Jeudi, Environnement Canada a confirmé qu'une tornade de force 2 sur l'échelle de Fujita avait touché la municipalité de Saint-Julien. Selon les informations recueillies par Environnement Canada, les vents soufflaient de 180 à 220 km/h. Un fait plutôt rare au Québec.

Selon le météorologue Alexandre Parent d'Environnement Canada, on observe seulement entre cinq et six tornades par année dans la Belle Province. Et sur ce nombre, la majorité sont de force 0 ou de force 1. La tornade de St-Julien était de force 2.

La photo que vous pouvez voir a été prise par Sylvain Fortier et partagée par Faits divers Beauce-Frontenac.