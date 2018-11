Un agrandissement important chez Perreault Plastix

Voir la galerie de photos

Située dans le carrefour industriel de La Guadeloupe, Perrault PlastiX est une entreprise spécialisée dans l’injection de pièces de plastique sur mesure pour ses différents clients. Démarrée en 2010 par trois frères, Eric, Michel et Francis Perreault, l’entreprise connaît au fil des années une importante expansion, et vient tout récemment d’effectuer des travaux d’agrandissement pour répondre aux besoins de sa croissance. L’équipe d’EnBeauce.com est allée s’entretenir avec Francis Perreault, cofondateur et vice-président, afin d’en savoir un peu plus sur ce qu’ils ont à offrir.

L’histoire de cette entreprise a commencé lorsque Francis Perreault et ses deux frères se sont fait demander, par monsieur Louis Gilbert des Industries de Ciment, de fabriquer un échelon pour des tuyaux de bétons. Suite à cette demande, les trois hommes ont démarré Perreault PlastiX dans un entrepôt de 1000 pieds carrés au sein du parc industriel de La Guadeloupe.

L’entreprise, qui a connu un succès dès le départ, a d’abord bénéficié d’un agrandissement en 2011, puis a récemment achevé des travaux, lui conférant 7500 pieds carrés supplémentaires, afin d’augmenter la capacité de production et d’entreposage. Cet agrandissement a notamment permis d’améliorer les espaces bureaux, d’ajouter un entrepôt et d’aménager une salle de pause agréable pour le personnel.

À l’heure actuelle, Perreault PlastiX compte environ une trentaine d’employés, et est également à la recherche de nouvelles recrues au poste d’opérateur de presse à injection afin de compléter son équipe. L’usine fonctionne sept jours sur sept, 24 h sur 24, dans un environnement convivial et sécuritaire, tout en bénéficiant d’installations climatisées.

Le processus de fabrication consiste en la fonte de petites granules de plastiques, au travers desquelles on ajoute un colorant, qui grâce à une vis sans fin, sont mélangées pour être ensuite injectées dans des moules qui leur donneront leur forme. Lorsque le plastique durcit, de l’eau circule dans le moule afin de refroidir la pièce, puis le produit peut finalement sortir de la machine afin de passer à l’inspection avant d’être envoyé au client. Ils fabriquent des pièces de toutes sortes, en passant par des chaudières, des pièces pour le transport, des atèles médicales, des tue-mouches et plus encore.

Ce qui démarque Perreault PlastiX de ses compétiteurs, c’est d’abord l’accompagnement client personnalisé qu’ils offrent, et ce, du début à la fin du processus, en plus de proposer des prix compétitifs et de compter sur une main d’œuvre qualifiée.

Si vous êtes intéressés par les services de cette entreprise, ou que vous souhaitez y envoyer votre candidature, vous pouvez les contacter aux coordonnées suivantes :

961, 8e Rue Est, La Guadeloupe, QC G0N 1S0

Téléphone - 418-459-3287 / 1-888-459-3287

Fax - 418-459-3687

camille@perreaultplastix.com

http://www.perreaultplastix.com/