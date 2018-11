L'équipe du Massif du Sud s'apprête à vous accueillir

Voir la galerie de photos

À Saint-Philémon, la station touristique du Massif du Sud est l'endroit désigné pour les amateurs de poudreuse et de sous-bois. Ouverte en 1989, la réputation de la station n'est plus à faire. Toute l'équipe du Massif met la main à la pâte afin que la saison hivernale, qui s'amorcera en décembre, soit un franc succès. Avis aux intéressés : de nombreux postes sont à pourvoir, principalement dans les cuisines et aux remontées mécaniques, à temps partiel ou à temps plein.

Si dame nature le veut, l'ouverture officielle de la saison est prévue le 8 décembre 2018. Le Massif vit de ce qu'on appelle l'or blanc, soit la neige. La montagne n'est enneigée artificiellement qu'à 40 %, ce qui est rare. Sur les 35 pistes à dévaler, 22 d'entres elles sont en sous-bois. La marque de commerce de la station, c'est la poudreuse et les sous-bois.

« On est fermés la semaine, ce qui fait en sorte qu'on accumule l'or blanc, les centimètres, les centimètres et les centimètres. Le vendredi, quand on ouvre, c'est le vendredi de la poudreuse », explique Luc Malovechko, directeur général adjoint.

C'est alors que les skieurs et les planchistes, venus des quatre coins du Québec, vont profiter du champaign powder qu'offre la station de Chaudière-Appalaches. Avec 915 mètres d'altitude, elle le plus haut domaine skiable au Québec.

Le temps de la prévente

« C'est le temps de profiter des rabais pour skier à rabais. C'est maintenant qu'il faut acheter. Il ne faut pas acheter au mois de janvier ou au moins de février. Si vous voulez vraiment skier à rabais, c'est maintenant », poursuit M. Malovechko.

À ce sujet, il y a une nouveauté cette année : la Pass Pow. En prévente à 69,99 $, elle permet d'avoir d'avoir la première visite gratuitement, la deuxième et la troisième visites à 30 % de rabais, la quatrième, la cinquième et la sixième visites à 20 % de rabais. Cette nouveauté permet aussi de skier tout le mois de janvier à 50 % de rabais. Les journées en nature stimulent la faim, et c'est pourquoi la Pass Pow donne droit à 15 % de rabais dans une pizzéria tout près de la station.

Plusieurs postes à combler

Durant l'hiver, 150 personnes sont embauchées pour travailler au sein la formidable équipe du Massif du Sud, qui met l'accent sur la convivialité. En effet, il arrive que les employés alternent entre le haut et le bas de la montagne. Comme quoi joindre l'utile à l'agréable est possible. Les personnes intéressées peuvent écrire à Luc Malovechko, directeur général adjoint de la station, à l'adresse lucm@massifdusud.net.

Hébergement et bar

Le Massif du Sud est gestionnaire de location pour plusieurs hébergements qui sont situés sur son site. Il y a des chalets de deux à quatre étoiles pouvant accueillir jusqu'à 24 personnes. Plus de détails ici. Le bar à smoothie Alpin et le bar le Sous-Bois sont une occasion de bien commencer la journée... et de bien la terminer dans le cas du second.

Informations pratiques

Adresse : 1989, route du Massif, Saint-Philémon

Téléphone : 418-469-3676

Télécopieur : 418-469-3150

Site Internet : http://massifdusud.net/

Twitter : https://twitter.com/massifdusud

Facebook : https://www.facebook.com/StationTouristiqueMassifduSud