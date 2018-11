Journée portes ouvertes à la boutique de chasse et pêche Le Montagnard

Voir la galerie de photos

Éric Bolduc et Marie-Josée Plante ont eu l’idée d’annexer une boutique de chasse et pêche, Le Montagnard, au dépanneur Dépan express Ultramar. Ce concept ingénieux permet aux clients de se procurer de l’équipement de chasse et de pêche à des heures plus flexibles.

Une grande variété de produits

La variété de produit est très grande : on trouve des armes, des munitions, des appeaux, des produits de saline, de l’urine, etc. Il y a tout ce qu’il faut pour être bien équipé lors d’une partie de chasse.

Pour ce qui est des armes et des munitions, le Montagnard tient la plupart des grandes marques, soit Remington, Savage, Derya, Winchester. Il en est de même pour les munitions. Dans les produits de chasse, la boutique tient des produits locaux tels que Buckhunter et Glands de chêne. L’équipement de pêche sera disponible dès le mois de février.

La vente de carottes et de pommes a été un franc succès cette saison. Éric Bolduc affirme qu’il a même eu de la difficulté à combler les besoins en raison de la forte demande.

Du personnel à l’écoute

Ce qui fait le succès du Montagnard, c’est l’accueil chaleureux du personnel.

« On est à l’écoute de nos clients et on essaie d’avoir [en stock] tout ce que les clients pourraient vouloir ; si on ne l’a pas on essaie de le trouver. On aime écouter nos clients et on aime leur sourire. »

Saint-Georges regorge de mordus de chasse et de pêche ; les propriétaires affirment que la demande est là. Éric Bolduc connaît bien les produits qu’il vend, car il est lui-même un passionné. De plus, il a travaillé dans le domaine de la vente d’équipements de chasse et pêche de nombreuses années.

Porte ouverte

Le Montagnard tiendra une journée portes ouvertes ce vendredi 16 novembre. On fera déguster les bières Farnham et des concours et promotions seront offerts aux clients sur place.

Il est possible pour les clients d’acheter des munitions sur l’ensemble des heures d’ouverture de l’établissement, soit du lundi au vendredi de 5h30 à 22h30 et les fin de semaine de 6h30 à 22h30. Des permis de chasse seront bientôt en vente à la boutique.

Pour joindre le Le Montagnard - Dépan Express Ultramar

Adresse : 14655, Boulevard Lacroix, Saint-Georges

Téléphone : 418-227-0533