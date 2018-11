Alien informatique déménage ses bureaux à Saint-Georges

Alien informatique a déménagé ses bureaux dans le secteur est de Saint-Georges, tout près de Jersey Mills, dans l'ancien local de Mario Bureau électroménager. Fondée en 2009 par Carol Poulin, technicien et propriétaire, l'entreprise était située à Saint-Côme-Linière jusqu'au 20 octobre dernier. Un nouvel employé, de nouveaux bureaux et un nouvel emplacement : l'équipe d'Alien informatique est prête à aller de l'avant.

Depuis sa fondation, l'entreprise ne cesse de croître ni de progresser. Certaines années, son chiffre d'affaires a même doublé. Confrontée à un manque d'espace, diverses options s'offraient à elle : construire un nouveau bâtiment, agrandir l'ancien ou déménager. C'est la troisième qui a été choisie, ce qui permettra à l'entreprise d'être plus près du bassin de population et de travailleurs. La municipalité de Saint-Côme-Linière ne sera pas délaissée pour autant, assure Carol Poulin.

Bien que le déménagement ait été effectué le samedi 20 octobre, le jour même de l'anniversaire du propriétaire, les nouveaux bureaux ont ouvert leurs portes le lundi suivant, le 22 octobre.

« Pour moi, c'était très important de ne pas laisser mes clients dans l'attente et d'être capable de les servir », mentionne M. Poulin.

Avec une superficie qui a doublé et l'ajout d'un nouveau technicien, Alexandre Hérard, l'équipe composée de trois personnes est plus passionnée et dynamique que jamais auparavant.

Alien informatique se démarque certainement par son service à la clientèle, mais encore davantage par la rapidité avec laquelle les techniciens peuvent intervenir chez les clients. Un service d'urgence est disponible (24 heures sur 24, 365 jours par année). À vrai dire, pour la jeune entreprise, la rapidité est partie intégrante du service à la clientèle. Dans le futur, Carol Poulin espère que sa créature grandisse encore, mais pas au détriment du service.

« On veut continuer de grandir sans mettre en péril le service à la clientièle. Je veux qu'on grandisse, oui, mais je veux qu'on mette l'accent sur le service », ajoute-t-il.

Les marques HP et le Lenovo sont disponibles à la boutique de même que des items neufs et d'occasion. L'entreprise dessert principalement des clients qui ont de 1 jusqu'à 35 postes. Précisons qu'elle est tout de même en mesure de bien servir de plus grandes entreprises.

Journée portes ouvertes

Le samedi 1er décembre, Alien informatique organise une journée portes ouvertes, à son siège social, entre 9 h et 16 h. Plusieurs rabais seront offerts en plus de bouchées. Les clients, la population et les fournisseurs sont invités.

Pour joindre Alien informatique