Près de 6 000 $ amassés par le Carrefour St-Georges pour Opération Enfant Soleil

La Forêt d'Étoiles Cominar, déployée durant le temps des Fêtes 2017 dans 18 centres d'achats répartis à travers neuf régions du Québec, a permis d'amasser 161 000 $ pour Opération Enfant Soleil en décembre dernier. Le Carrefour Saint-Georges, de son côté, a récolté une somme de 5 984 $ grâce à la générosité de la communauté beauceronne.

La Forêt d’Étoiles Cominar avait pour but de profiter de l’achalandage naturel de cette période pour inviter la population de la Beauce à se procurer une boule de Noël spécialement conçue pour l’occasion, à la décorer sur place et à l’accrocher aux arbres de la Forêt ou encore à l’apporter à la maison en guise de souvenir.

Des boules autographiées par Maxime Landry, porte-parole de l’événement, étaient aussi en vente.

Les entreprises qui ont contribué au rayonnement de la Forêt d’Étoiles Cominar à Saint-Georges, non seulement par des dons importants, mais également par l’implication de leurs employés à la cause, sont Garaga, la Petite école Vision Beauce, Masonite Architectural Saint-Éphrem, Maxi Métal et Procycle.

Notons que le centre commercial beauceron a également établi un partenariat avec le Carrefour Jeunesse emploi de Beauce-Sud afin que de jeunes bénévoles animent les ateliers de décoration pendant toute la durée de l’événement.

La totalité des sommes amassées, qui seront remises lors du Téléthon Opération Enfant Soleil prévu le dimanche 17 juin prochain, permettra à l'organisme de poursuivre sa mission d’offrir les meilleurs soins aux enfants malades du Québec.

Suite au succès de la première édition de son événement, Cominar compte récidiver en 2018 en s’assurant d’aller encore plus loin afin d’amasser des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité et de contribuer à la réalisation de projets pour tous les enfants du Québec.

L'objectif financier pour cette première édition était de 150 000 $, objectif qui a été dépassé de 11 000 $.