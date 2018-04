Alphare célèbre la 3ème édition de la Semaine de l’alphabétisation populaire au Québec

Avec beaucoup d’enthousiasme, l’organisme Alphare a uni sa voix à celles de tous les groupes populaires en alphabétisation du Québec afin de célébrer la troisième édition de la Semaine de l’alphabétisation populaire, une initiative du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et de ses 75 membres, qui se tient cette année du 2 au 6 avril 2018.

À lire également :

Ainsi, Alphare a profité de l’occasion pour faire connaître ses services et ses méthodes d’enseignement différentes et adaptées, qui permettent de faire vivre de petites et de grandes réussites aux adultes de la Beauce, et ce, tant sur les plans personnel que professionnel.

Par exemple, en ce début de printemps, c’est par la création d’un arbre qu’ils ont choisi d’illustrer leur manière de travailler. Réalisé fièrement par les apprenants, l’arbre dévoile tout le chemin parcouru par ces adultes en formation.

Les racines représentent les causes de l’analphabétisme et les besoins des personnes vivant avec des difficultés de lecture et d’écriture.

Les branches sont les pratiques des groupes d’alphabétisation populaire qui utilisent des moyens diversifiés pour répondre à leurs besoins et intérêts.

Les feuilles sont quant à elles les accomplissements des participants en alpha pop.

Pour continuer de souligner l’événement, Alphare publiera aussi de brefs témoignages sur sa page Facebook et ce, à chaque jour de la semaine. Des adultes utilisant les services raconteront pourquoi ils viennent chez Alphare et ce que ça leur apporte.