6 pathologies de l'homme après 45 ans

À partir de 40 ans, les hommes devraient commencer à se surveiller. Certains dépistages de prévention sont même conseillés en cas d’hérédité. Le point sur ces maladies qui touchent en priorité les hommes.

1) Le cancer colorectal

Les dépistages précoces concernent un quart des cancers diagnostiqués. Or un cancer pris en charge au tout début aura davantage de chances de guérison complète. Les principales raisons de se surveiller sont l’hérédité, mais aussi les maladies inflammatoires chroniques intestinales, type maladie de Crohn. Dans ces cas, une coloscopie est recommandée tous les deux ans à partir de 40 ans.

2) Le cancer de la prostate

La prostate est une glande de l’appareil reproducteur. Son cancer est l’un des plus fréquents chez l’homme dans la mesure où il touche 1 sujet sur sept. Les premiers symptômes sont des troubles urinaires et érectiles. On le dépiste par une échographie et une prise de sang.

3) Les maladies cardiovasculaires

Elles concernent les hommes à partir de 40 à 45 ans avec des antécédents familiaux, du diabète, une surcharge pondérale, mais aussi du tabagisme ou de l’hypertension artérielle. Le mauvais cholestérol et le stress sont des facteurs aggravants. Le rétrécissement des vaisseaux qui en découlent prive les organes d’un bon apport en oxygène. À terme, les risques sont sérieux : infarctus du myocarde ou des membres inférieurs, artérite, AVC… La prévention consiste en une prise de sang pour mesurer le taux de glycémie, de triglycérides et de cholestérol.

4) Le cancer du poumon

Autre cancer très fréquent chez l’homme, la principale cause est le tabac, l’exposition à des produits toxiques ou la pollution. Une visite annuelle chez l’ORL est un bon geste de prévention.

5) L’andropause

À partir de 40 ans, la production de testostérone diminue très progressivement. Au bout de quelques années, des dysfonctionnements érectiles apparaissent ainsi qu’une diminution de la libido. D’autres symptômes comme la fatigue, la diminution de la force musculaire, des troubles de l’humeur, une diminution de la densité minérale devraient pousser à consulter pour suivre un traitement de l'andropause. Le surpoids, le tabagisme sont également des causes de l’andropause. Le principal traitement est une supplémentation en testostérone.

6) La perte de cheveux

Appelée alopécie dans le jargon médical, la perte de cheveux peut-être partielle ou totale. De nombreux traitements sont possibles.

La prévention, conjuguée aux progrès de la médecine, permet de soigner bon nombre de ces pathologies.