Une heureuse gagnante remporte le chalet Leucan à St-Benoît

Hier soir, lors de la deuxième soirée du Festival du bûcheron de Saint-Benoît-Labre, le chalet Leucan, construit par RCM Modulaire, a été tiré au hasard parmi au bassin d'environ 6500 noms. En effet, il s'agit du nombre de billets qui ont été vendus. Toute une foule attendait ce moment dans un contexte festif.

Isabelle Lessard, qui n'était pas présente durant la soirée, a remporté le chalet d'une valeur de 110 000 $.

Gilbert Trudeau, président de RCM Modulaire, et Jean-François Lavoie, de la même société, lui ont téléphoné pour l'informer de sa victoire. Elle était stupéfaite et ne savait que dire : « Je n'ai jamais rien gagné », a-t-elle dit. Elle semblait n'y pas croire, mais les deux hommes lui ont bien dit qu'il s'agissait de la vérité la plus certaine. « Tasse les voitures du driveway [allée], on va venir te porter le chalet », lui a dit à la blague M. Lavoie. « Isabelle, tu sais que nos camions livrent partout », a renchéri M. Trudeau.

M. Trudeau, de RCM Modulaire, était le président d'honneur de cette 15e édition du Défi têtes rasées Leucan.

Katy Jolin Lescomb a remporté le deuxième prix de la soirée, à savoir un certificat cadeau de 5000 $ en meubles chez Meubles Léon de Saint-Georges. N'étant pas présente, elle a été contactée par téléphone par les deux hommes de RCM Modulaire. Elle était très contente.

C'est Éric Rouillard, le maire de la municipalité, qui a procédé au tirage.

