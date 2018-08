Planifier sa lune de miel : les clés de la réussite

Vous avez des envies très précises pour votre lune de miel ? Avec un peu de méthode et quelques étapes indispensables, vous allez pouvoir organiser un séjour inoubliable !

Première étape : votre budget

Connaître le montant de votre budget va vous permettre de choisir la destination et la durée de votre séjour. Voulez-vous partir en pension complète ou en demi-pension ? Dans quel type d’hôtel ? Pour quel type de vacances ? Faites le point sur vos souhaits et déterminez une enveloppe approximative.

Le choix du pays

La plupart des couples souhaite des paysages idylliques : plages de sable blanc, mer azur, cocotiers… Il est possible de combler ses attentes dans de nombreux pays à portée de main financièrement, tel que le Costa Rica par exemple.

D’autres veulent partir à l’aventure en Afrique ou en Amérique du Sud pour un trek ou un safari. Et il y a les amoureux des vieilles pierres, des musées du patrimoine dans une capitale d’Europe.

Les informations indispensables

Renseignez-vous sur le climat, ce serait idiot de partir dans une région tropicale en pleine période de mousson. Votre lune de miel vous coûtera aussi moins cher en dehors des périodes d’affluence. Prévoyez également les vaccins selon votre destination et demandez un visa plusieurs semaines avant votre départ.

L’itinéraire

Il y a des lieux sur place incontournables, des activités à ne pas rater. Consulter une agence de voyage spécial lune de miel vous permettra de tout planifier. Vous serez conseillé sur le type d’hébergement : hôtel de luxe, chambres d’hôtes, logements insolites dans les arbres à la belle étoile ! Votre voyage sera sur-mesure, pas de place pour l’improvisation ou les mauvaises surprises.

Les vols

Il est temps maintenant de réserver vos vols. Vous obtiendrez un meilleur prix en vous y prenant six mois à l’avance. Utilisez les comparateurs de vols en ligne pour vous aider à obtenir le meilleur prix.

La valise

Selon la météo et votre destination, vous opterez pour les maillots de bain, la crème solaire, les shorts et les paréos. N’oubliez pas quelques robes légères et séduisantes pour le soir. Si vous partez en randonnée, des chaussures de marche et un vêtement imperméable seront indispensables. Vous avez choisi le Népal ? Il vous faudra un pull et un manteau ! Côté pratique, votre trousse de toilette et une pharmacie de base au cas où. Laissez un peu de place pour les souvenirs.

Les erreurs à ne pas commettre

À l’arrivée, ne sautez pas dans n’importe quel taxi, mais demandez des devis et vérifiez la mise en marche du compteur…

Les bureaux de change sur place sont beaucoup moins avantageux : partez avec des devises. Attention aussi aux retraits d’argent sur place et au coup de la carte avalée ! Un arnaqueur passera derrière vous et la récupèrera.